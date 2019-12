Musik : Sing mit – es weihnachtet sehr

Neumagen-Dhron (red) Ein „Sing-mit-Treffen“ mit traditionellen deutschen Weihnachtsliedern wird am Sonntag, 22. Dezember, ab 16 Uhr in der Peterskapelle in Neumagen-Dhron veranstaltet. Gesungen werden 24 Weihnachts- und Adventslieder wie Alle Jahre wieder, Oh du fröhliche, Leise rieselt der Schnee, Es ist ein Ros entsprungen, Kommet ihr Hirten, Macht hoch die Tür und Maria durch ein’ Dornwald ging.

