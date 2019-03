später lesen Wanderung Singlewanderung weckt Frühlingsgefühle Teilen

(red) Eine Wanderung für Singles wird am Sonntag, 31. März, angeboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Naturcamp Nahetal in Monzingen. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden. Im Anschluß ist ein Beisammensein am Lagerfeuer im Naturcamp geplant.