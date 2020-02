Partei : Sitzung des Kreisparteirates

Traben-Trarbach (red) Bettina Brück, Vorsitzende der SPD Bernkastel-Wittlich, lädt alle Mitglieder des Kreisparteirates zur nächsten Sitzung des Kreisparteirates für Montag, 17. Februar, ab 19 Uhr in das Lokale Gesundheitszentrum Traben-Trarbach, Am Bahnhof 58, in Traben-Trarbach ein.



