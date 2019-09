Enkirch : Traben-Trarbach: Viele Themen im VG-Rat

Enkirch Die nächste Sitzung des Verbandsgemeinderates Traben-Trarbach ist am Donnerstag, 26. September, 18 Uhr, im Bürgersaal „Alte Schule“ in Enkirch (Am Wochenmarkt 15, Eingang Schulhof). Die Verpflichtung eines Ratsmitgliedes, die Wahl der Ausschussmitglieder für die zu bildenden Ausschüsse sowie die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates und die Ernennung eines Behindertenbeauftragten sind Themen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken