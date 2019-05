Kommunalpolitik : Viele Themen im VG-Rat

Wittlich Zu ihrer nächsten Sitzung kommen die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Wittlich-Land am Donnerstag, 23. Mai, ab 17 Uhr in der Mosenberghalle in Bettenfeld zusammen.

Auf der umfangreichen Tagesordnung steht unter anderem das Thema Windenergie mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde. Es soll eine endgültige Planfassung beschlossen werden. Weitere Themen sind die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf den Gemarkungen Arenrath und Bergweiler (Distrikte „In der Weilerwies“ und „Auf der Sandkaul“), die Änderung der Hauptsatzung, die Änderung der Ehrungsrichtlinien der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, der Glasfaser-Ausbau innerhalb der Verbandsgemeinde, die Änderung der Betriebssatzung der Verbandsgemeindewerke Wittlich-Land, der Tätigkeitsbericht der Gleichstellungsbeauftragten sowie die Beleuchtung von Mitfahrerparkplätzen.