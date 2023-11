Aufschrei auf Facebook Tempomessung wegen Mosel-Wein-Nachts-Markt? Diskussion in den sozialen Medien entflammt

Pünktlich zum Start des Mosel-Wein-Nachts-Markts hat die Polizei in Traben-Trarbach Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Das hat in den sozialen Netzwerken Wellen geschlagen. „Skandal in Traben-Trarbach. Polizei kassiert gezielt pünktlich zu Eröffnungszeit Weihnachtsmarktbesucher mit Radarfalle Ortseingang Traben vom Mont Royal kommend ab. Die sind sonst samstags nie da. Sauerei!“, schreibt ein Nutzer bei Facebook und tritt damit eine generelle Debatte über Verkehrskontrollen vor Ort los.