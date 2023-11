Vorbereitungen im Gange Wintersportgebiet Erbeskopf: So sieht es mit dem Liftbetrieb aus

Die Pisten am Erbeskopf im Hunsrück liegen unter einer dicken Schneedecke. Das zeigen online abrufbare aktuelle Bilder, die eine Kamera am höchsten Gipfel in Rheinland-Pfalz aufzeichnet. Rodeln ist dort demnach zweifelsfrei möglich. Doch wie sieht es mit dem Liftbetrieb aus?