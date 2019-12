Zeugen gesucht : Skoda auf dem Moselparkplatz gerammt

Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues (red) Auf dem Moselparkplatz in Bernkastel wurde am Sonntag in den frühen Abendstunden durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein dort geparkter Skoda Oktavia Kombi im Heckbereich beschädigt - und zwar „nicht unerheblich“, wie die Polizei Bernkastel-Kues betont.

Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.