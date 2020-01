Kurs : Handy-Schulung für Senioren

Wittlich (red) Seniortrainer Hans-Peter Pesch erklärt am Dienstag, 28. Januar, ab 15 Uhr im St. Markushaus in Wittlich den Umgang mit dem Smartphone. Der Kurs richtet sich besonders an Personen, die damit den Kontakt zu Kindern und Enkel verbessern möchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken