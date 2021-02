Brauchtum : Kreative Karnevalisten im Kreis Bernkastel-Wittlich: Und de Zuch kütt doch

Die Dreiser konnten an einer Fastnachtsrallye von Haus zu Haus teilnehmen. Foto: Ewald Schmitz

Bernkastel-Wittlich Kein Umzug, keine Sitzung – damit gaben sich viele Karnevalisten nicht zufrieden. Vielerorts waren die Jecken kreativ.

In diesem Jahr ist alles anders – auch die fünfte Jahreszeit. Umzüge und Sitzungen sind wegen der Pandemie verboten. Doch Karnevalisten und solche, die es werden wollen, sind kreativ.

Zum Beispiel die Kinder in der Kita St. Raphael in Landscheid. Dort oder auch zuhause bastelten die Kita-Kinder lustige Pappfiguren, aus denen im Eingangsbereich der Einrichtung ein bunter Karnevalsumzug aufgebaut wurde. Und so hieß es dann doch: „De Zuch kütt“ – ganz Corona-konform.