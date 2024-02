In Bitburg schließt das Eselsohr Wie schaffen es die Buchhandlungen in Bernkastel und Wittlich zu überleben?

Wittlich/Bitburg · In Bitburg steht die Buchhandlung Eselsohr, die vor zwei Jahren in eine Genossenschaft umgewandelt worden ist, vor der Schließung. Wie behaupten sich die inhabergeführten Buchhandlungen in Wittlich und Bernkastel-Kues gegen Trends wie E-Books und Online-Shopping?

14.02.2024 , 06:48 Uhr

Der Trend zu E-Books und Online-Shopping macht es vielen Buchhandlungen vor Ort schwer. Dagegen helfen individuelle Beratung und kreative Ideen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Von Christina Bents

Vor rund fünfzehn Jahren wurde von vielen angeblichen Experten schon das Ende des Buches vorausgesagt. E-Books waren im Vormarsch. Viele Informationen, die man früher aus Lexika, Atlanten oder anderen Nachschlagewerken bekam, konnte und kann man bequem im Internet nachsehen. Dennoch waren die Prognosen falsch. Es gibt immer noch Buchhandlungen, in denen gerne und ausreichend gekauft wird.