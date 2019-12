Traben-Trarbach/Kinderbeuern/Ürzig/Hontheim Manche Straßen im Kreis Bernkastel-Wittlich sind so uneben, dass es die Autofahrer beim Befahren der Strecken stört. Der Volksfreund ist nun den Hinweisen von Lesern auf solche Straßen nachgegangen und hat bei den Zuständigen nachgehört.

So ist die Lage Ein ähnliches Vorhaben gibt es auch für die K 65 zwischen Reil und Kövenig, die ein Leser in seiner Mail über marode Straßen im Kreis aufzählt. Die Strecke führt an der Mosel entlang und ist bereits mit einer Begrenzung von 70 Stundenkilometern wegen Straßenschäden versehen.

Das soll passieren Laut Follmann ist der LBM hier bereits seit 2017 beauftragt, zu planen und das Baurecht herzuleiten. Ein Ausbau ist dort ebenfalls für 2021/22 angestrebt. „Auch Straßen haben nur eine bestimmte Haltbarkeitszeit und müssen je nach Belastung im Turnus von 30 Jahren erneuert werden“, sagt Follmann zu den Strecken.



K 86

So ist die Lage In einer weiteren Mail macht ein Leser auf die K 86 aufmerksam, die an Maring-Noviand vorbeiführt. Dort angekommen wirkt die Straße zwischen der Tankstelle bei Noviand bis zur Brücke in Maring etwas löchrig, immer wieder unterbrochen von ausgebesserten Stellen. Das zusammen ergibt die Unebenheit.