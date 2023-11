Anzahl Bedürftiger nimmt zu Keine freien Betten für Obdachlose mehr in Bernkastel-Wittlich verfügbar

Wittlich/Bernkastel · Die Anzahl an Obdachlosen nimmt zu – auch in der Region. Im Haus der Hilfe in Bernkastel-Kues sind die Plätze ausgebucht, egal zu welcher Jahreszeit. Die Gründe dafür sind vielfältig.

22.11.2023 , 07:24 Uhr

Obdachlosigkeit ist im Landkreis ein großes Thema. Die Notunterkünfte reichen laut den Sprechern der Verbandsgemeinden aus, das Haus der Hilfe wünscht sich mehr Unterstützung. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Von Samuel Cartelli

Das Fazit von Kai Tubbesing ist klar: „Die meisten Menschen wissen nicht, was sie tun sollen, sie sind hilflos.“ Der Leiter des Hauses der Hilfe (Träger: Verein „ad quintam“) in Bernkastel-Kues hat jeden Tag mit Wohnungslosen zu tun. Seine 13 Betten sind das ganze Jahr über belegt, einige Menschen warten auf einen Platz. Zwischen Sommer und Winter sieht er keinen Unterschied.