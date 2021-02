Landtagswahl 2021 : So läuft die Landtagswahl im Eifelkreis

Bitburg Rund 73 000 Menschen im Eifelkreis sind am 14. März aufgerufen, das neue Mainzer Parlament mitzuwählen. Im Eifelkreis ist es die erste Wahl unter Corona-Bedingungen. Für die Kommunen eine Herausforderung.

(de) Spuckschutzwände – vor einem Jahr ahnte keiner, dass es so etwas mal geben könnte. Über Aerosole hat sicher kaum einer Gedanken gemacht. Den meisten dürfte noch nicht mal das Wort bekannt gewesen sein, das ein Gemisch aus festen und flüssigen Teilchen in einem Gas bezeichnet. Die Corona-Pandemie hat unseren Wortschatz erweitert. FFP2-Masken gehören inzwischen so selbstverständlich zum Alltag wie Abstandsregeln im Supermarkt.

Abstand und Hygiene sind auch bei der kommenden Landtagswahl das A & O. Eine Wahl, wie sie die Bürger im Eifelkreis noch nicht erlebt haben. Die erste unter Corona-Bedingungen. Damit Wähler wie auch die Wahlhelfer sicher vor Infektionen sind, setzen die Kommunen ein Hygienekonzept des Landes in den Wahllokalen um – und das führt gerade in dem großen Kreis mit seinen vielen Orten und Kleinstgemeinden zu einem ordentlichen Maß an zusätzlicher Arbeit.

Info Wahllokale, Wahlhelfer und Wahlberechtigte Von den rund 73 000 Wahlberechtigten im Eifelkreis Bitburg-Prüm und damit dem Wahlkreis 21 haben bei der jüngsten Landtagswahl 2016 rund 70 Prozent der Wähler ihre Stimme abgegeben. Insgesamt gibt es im Eifelkreis 248 Wahllokale, in denen sich am Wahltag rund 2500 Wahlhelfer engagieren: VG Bitburger Land: rund 19 100 Wahlberechtigte (davon 3700 Briefwähler in 2016); Im Bitburger Land engagieren sich in 65 Wahllokalen insgesamt rund 580 Wahlhelfer. VG Prüm: rund 16 300 Wahlberechtigte (davon 2016 rund 3600 Briefwähler). In der VG Prüm engagieren sich in 53 Wahllokalen rund 500 Wahlhelfer. VG Südeifel: rund 12 500 Wahlberechtigte (davon 2500 Briefwähler in 2016); In der Südeifel engagieren sich in 65 Wahllokalen rund 600 Wahlhelfer. Stadt Bitburg: rund 11 000 Wahlberechtigte (davon 2200 Briefwähler in 2016); In der Stadt Bitburg engagieren sich in zehn Wahllokalen rund 100 Wahlhelfer. VG Arzfeld: rund 7000 Wahlberechtigte (davon rund 2100 Briefwähler in 2016); In der VG Arzfeld engagieren sich in 43 Wahllokalen rund 450 Wahlhelfer. VG Speicher: rund 6200 Wahlberechtigte (davon rund 1600 Briefwähler in 2016). In der Verbandsgemeinde Speicher engagieren sich in zwölf Wahllokalen rund 140 Wahlhelfer.

Doch unabhängig davon, wie viel Energie in die Sicherheit in den Wahllokalen gesteckt wird, rechnen die Kommunen im Eifelkreis, wie überall im Land, „mit einem deutlichen Anstieg der Briefwähler“, wie Kreissprecher Thomas Konder bestätigt. Wie hoch dieser Anstieg genau sein wird? „Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation“, sagt Konder. Klar aber ist: Es werden mehr. In einigen Kommunen geht man davon aus, dass mehr als die Hälfte der Stimmen per Brief eintreffen.

Und so werden in den Verbandsgemeinden von Arzfeld über das Bitburger Land bis in die Südeifel hinein zusätzliche Briefwahlvorstände einberufen. Aber das ist nur ein Teil des Aufwands, der dieses Mal nötig ist.

Hygiene Desinfektionsmittel, Hinweistafeln, Markierungen für Einbahnwege, Spuckschutzwände und mehr: Die Wahllokale werden zum Corona-Schutz entsprechend eingerichtet und ausgerüstet. Die Wahlhelfer desinfizieren Kugelschreiber und Wahlkabinen nach jeder Stimmabgabe.

„Wir haben alle Gemeinden angeschrieben und das Hygienekonzept erläutert“, sagt Dieter Schumacher von der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, die für 44 Orte zuständig ist. Die Wahlvorsteher wiederum haben die Wahllokale überprüft und beurteilt, ob sie groß genug sind und wie viele Menschen sich darin maximal gleichzeitig aufhalten dürfen.

In Bitburg läuft es am Wahltag dann, wie Stadtsprecher Werner Krämer erklärt, folgendermaßen: „Der Wähler wirft seinen Kugelschreiber in einen Sammelbehälter, anschließend wird die Kabine desinfiziert.“ Das übernehmen die Wahlhelfer. Auch die Kugelschreiber werden nach jedem Gebrauch desinfiziert, oder es werden gleich Einmal-Kugelschreiber verwendet, wie etwa in der VG Speicher.

Maskenpflicht In allen Wahllokalen gilt Maskenpflicht. Und zwar sollten die Wähler, wie inzwischen überall, FFP2- oder medizinische Masken nutzen. Die Wahlhelfer werden von den Kommunen mit FFP2-Masken ausgestattet. Zudem sind sie durch sogenannte Spuckschutzwände aus Plexiglas geschützt. Drei bis vier solcher Wände werden pro Wahllokal gebraucht, was allein in der VG Prüm zu einem Bedarf von rund 150 solcher Plexiglaswände führt.

Wahllokale Es gelten die üblichen Abstandsregeln, weshalb die Zahl der Menschen begrenzt ist, die gleichzeitig in einem Wahllokal sein darf. Die Wahlhelfer achten darauf, dass die Abstände eingehalten und die Hände desinfiziert werden. „Dies kann zu Wartezeiten vor der Tür führen“, sagt Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, in der es in jedem der 42 Orte ein Wahllokal gibt.

Im Bitburger Land wurden nach Angaben von Bürgermeister Josef Junk die Lokale von 74 auf 65 reduziert, da einige, vor allem in den ganz kleinen Orten, nicht mehr groß genug waren, um die Corona-Regeln umsetzen zu können. So wurden folgende neue Stimmbezirke gebildet, wobei das Wahllokal jeweils im erstgenannten Ort ist: Baustert-Feilsdorf, Bettingen–Olsdorf–Wettlingen, Biersdorf-Hamm, Halsdorf-Stockem-Enzen und Wilsecker-Etteldorf.

In der VG Südeifel wird es statt wie bisher 66 nur noch 65 Wahllokale geben, da die Stimmbezirke für die Gemeinden Waldhof-Falkenstein und Keppeshausen zusammengelegt wurden. In dieser Verbandsgemeinde ist auch der kleinste Stimmbezirk des Eifelkreises: Herbstmühle mit 17 Wahlberechtigten.

In der Verbandsgemeinde Prüm gibt es statt 55 nur noch 53 Wahllokale, auch hier wurden Stimmbezirke zusammengelegt: Sellerich-Brandscheid und Oberlauch-Niederlauch. In Rommersheim wird statt der alten Schule das Gemeindehaus genutzt.

In Speicher ist die Zahl der Wahllokale mit zwölf gleich geblieben. Aber es gibt wegen Bauarbeiten zwei neue Standorte: In Orenhofen wird von der Grundschule in die Eifellandhalle und in die Sporthalle ausgewichen. In Speicher wechselt das Wahllokal 3 von der Kindertagesstätte ins Pfarrheim.

In Arzfeld wurde im kleinen Ort Manderscheid das Wahllokal von der Wohnung des Ortsbürgermeisters in eine Scheune verlegt. „Wir haben ja noch etliche Orte, in denen das Haus des Orts-Chefs auch das Wahllokal ist“, sagt Kruppert.

Bürgern wird empfohlen, ihre Wahlbenachrichtigung gründlich zu lesen, und sich zu vergewissern, wo ihr Wahllokal ist. Die Wahlbenachrichtigungen gehen Ende kommender Woche raus und müssen spätestens am 21. Februar bei jedem Wahlberechtigten vorliegen.

Kosten Die Investitionen in Spuckschutzwände, Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe läppern sich. In Bitburg sind es rund 3000 Euro Mehrausgaben wegen der Corona-Richtlinien; in der VG Speicher sind es rund 3500 Euro. In Verbandsgemeinden, in denen es wegen der Vielzahl der Gemeinden entsprechend mehr Wahllokale gibt, kommt noch mehr zusammen. In der Verbandsgemeinde Arzfeld rechnet man mit zusätzlichen Kosten von mehr als 10 000 Euro. Ähnlich sieht es in den Verbandsgemeinden Prüm und Südeifel aus.

Briefwahl Die Briefwahlstimmen werden vor Ort in den Wahlbüros mit ausgezählt, so dass dafür keine zusätzlichen Helfer notwendig sind. Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, findet ein höheres Briefwahlaufkommen positiv: „Durch die damit verbundenen Kontaktreduzierungen am Wahltag werden sowohl die Wahlhelfer als auch die Wähler mehr geschützt.“

Dieter Schumacher von der Verbandsgemeinde Prüm sagt: „Insbesondere Menschen, die der Risikogruppe angehören, empfehlen wir, Briefwahl zu nutzen.“

Zeitplan Ab Ende kommender Woche werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Sie müssen spätesten am 21. Februar vorliegen. Die Wahlbenachrichtigungen enthalten auch Informationen zur Beantragung der Briefwahl. Alle Stimmen müssen am 14. März bis spätestens 18 Uhr vorliegen.

Helfer Die Frage stellt sich natürlich. Gerade bei Wahlen sind es oft über Jahrzehnte hinweg die gleichen Menschen, die sich als Wahlhelfer engagieren. Und viele von ihnen haben die 60 längst überschritten und zählen schon allein deshalb in der Pandemie zur „Risikogruppe“. Zeichnet sich deshalb ein Engpass ab?

Zunächst mal werden, nicht mehr Helfer gebraucht als sonst auch, obgleich der Aufwand für die Helfer wegen des Desinfizierens der Wahlkabinen und der Einlasskontrolle größer ist. Aber die Kommunen bereiten sich darauf vor, dass eventuell wegen Quarantäneregeln Wahlhelfer kurzfristig ersetzt werden müssen.

„Die Wahlvorsteher wurden gebeten, deutlich mehr Ersatzpersonen zu benennen, falls es zu kurzfristigen Ausfällen kommt“, sagt Kruppert. Ob es nicht doch eng werden könnte? Hierzu sagt Josef Junk: „Aus dem Kreis der Ortsbürgermeister wurden Bedenken an uns herangetragen, da viele bisherige Wahlhelfer zu Corona-Risikogruppen zählen. Wie sich die Situation letztendlich darstellen wird bleibt abzuwarten.“ Die Verbandsgemeindeverwaltung im Bitburger Land ist, ähnlich wie alle anderen Verwaltungen im Eifelkreis, zuversichtlich, dass sich in jedem Ort genug Helfer finden.

Folgt gleich die nächste Wahl? Ob die Bürger im Eifelkreis nach der Landtagswahl auch gleich einen neuen Landrat wählen müssen, wird sich zeigen. Amtsinhaber Joachim Streit kandidiert auf Listenplatz 1 für die Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Gelingt den Freien der Sprung ins Mainzer Parlament, wäre Streit drin – und der Landrats-Posten in der Eifel vakant. „Mit Antreten des Mandats im Landtag würden die gesetzlichen Vertreter des Landrats, also die Kreisbeigeordneten, bis zur Amtseinführung eines neu zu wählenden Landrates die Geschäfte führen“, sagt Konder.

Landtagswahl 2021: Das sind die Direktkandidaten im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Michael Ludwig, Nico Steinbach, Jakob Streit und Boris Schnee. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Sie lächeln: Die Direktkandidaten Michael Ludwig (CDU), Nico Steinbach (SPD), Jakob Streit (FWG), Boris Schnee (AfD) und Jürgen Krämer (FDP) werben um die Gunst der Wähler. Die Direktkandidaten Lydia Enders (Grüne) und Marco Thielen (Linke) haben noch keine Plakate in der Kreisstadt hängen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

