Realschule plus Traben-Trarbach : Mit Fernunterricht durch den Lockdown

Mal in der Schule, mal von zu Hause: Hybrider Wechselunterricht bei der Abschlussklasse der Fachoberschule in Traben-Trarbach. Foto: Holger Teusch

Traben-Trarbach Die Corona-Pandemie erschwert das Lernen für Schüler. Die Schulen setzen immer mehr auf Fernunterricht. Wie läuft das in Traben-Trarbach an der Realschule plus mit Fachoberschule?

Vom Gerede von der Corona-Generation hält Carsten Augustin nichts. Die Leistungen der Schüler und was sie in Pandemie-Zeiten gelernt haben, dürfe man nicht herabsetzen, sagt der Leiter der Traben-Trarbacher Realschule plus und Fachoberschule (RSFOTT).

„Das eigenständige Arbeiten, das die Schüler jetzt lernen, wird ein riesiger Baustein werden“, glaubt der 54-Jährige. „Diesen Vorteil gilt es zu nutzen.“ Auch Augustin freut sich auf die Zeit, wenn wieder in allen Klassen Präsenzunterricht möglich sein wird. Wenn auch aus der Not vorangetrieben, sieht er aber auch die Möglichkeiten und Chancen der momentanen Situation. Im vergangenen Jahr habe man viel gelernt – Schüler, aber auch Lehrer.

Anders als an Grundschulen ist an der RSFOTT nur die zwölfte Klasse mit 15 Personen als Abschlussklasse im Präsenzunterricht. Außerdem seien einige wenige Schüler in der Notbetreuung. „Es klingt paradox: In der Notbetreuung läuft der Unterricht auch online“, erzählt Augustin. Der Fernunterricht funktioniere an seiner Schule gut, sagt Augustin.