Serie „Klein, aber oho!“ Eine Sackgasse, die fröhlich stimmt – So lebt es sich in Neunkirchen im Hunsrück

In weitem Schwung führt die schmale Kreisstraße in ein kleines Dorf. Am Ende dieser Straße liegt Neunkirchen. Der Ort mit derzeit 154 Einwohnern sieht das sehr positiv: Ruhe in schöner Natur, keine Raser und eine sehr agile Gemeinschaft, wo nicht nur jeder jeden kennt, sondern auch hilft.