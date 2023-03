Eine Sünde wert Endlich wieder „Eis-Zeit“ in Bernkastel-Wittlich: So leckere Sorten gibt es

Von den Klassikern bis zu ausgefallenen Sorten, von Vanille, Schokolade und Erdbeere bis hin zu Mango-Ingwer und griechischem Joghurt mit Wittlicher Honig: Auch in der Saison 2023 versorgen die Eisdielen der Region ihre Gäste mit süßen Köstlichkeiten. Zum Beispiel mit Mosella: Das Weincreme-Eis ist der Renner bei Marcello’s Eiseck in Kröv. Der Preis pro Kugel liegt in dem familiengeführten Betrieb bei 1,40 Euro.