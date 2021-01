Bernkastel-Wittlich : Das lange Warten auf die Wiederöffnung der Gastronomie

Manche Gastronomen bieten im Lockdown einen Außer-Haus-Service an. Das wird unterschiedlich gut genutzt. Foto: Ilse Rosenschild

Bernkastel-Wittlich Gutbürgerlich oder griechisch, alteingesessen oder fast neueröffnet – bei jedem Restaurant im Lockdown ist die Situation anders gelagert. Der Trierische Volksfreund wollte wissen, wie die Gastronomen mit der zweiten Verlängerung des zweiten Lockdowns umgehen und wo die Probleme liegen. Hier einige Antworten:

„Es geht uns schlecht“, sagt Gabi-Holzmann-Rauland, die mit ihrem Mann Burkhard Holzmann den Landgasthof Rauland in Thalfang betreibt. „Wir warten auf Unterstützung“, bis heute hätten sie aus dem zweiten Lockdown, der im November begann, kein Geld vom Staat bekommen. „Wir würden am liebsten sofort wieder öffnen.“ Sie hätten sonst Gäste, die jeden Tag kommen. „Das sind ja nicht nur Gäste, das ist auch Familie“, erläutert sie. Das erste Mal seit 42 Jahren hätten sie und ihr Mann Silvester ohne die Wirtschaft gefeiert. Denn vor 42 Jahren hätten ihre Eltern, Helga und Rudi Rauland, die Gaststätte in der Hauptstraße 17, am alten Marktplatz übernommen. Und seither sei Silvester mit Gästen gefeiert worden.

Abhol- und Lieferservice bieten die Thalfanger Gastronomen nicht an. „Das rechnet sich in unserem Fall einfach nicht“, sagt Holzmann-Rauland. Für die Gäste stehe der persönliche Kontakt im Vordergrund. Und den gebe es beim Außer-Haus-Service einfach nicht.

Natürlich nutze man die Zeit des Lockdowns für Renovierungsarbeiten. Jüngst hat das Ehepaar eine Treppe neu gemacht. Sicher, der Staat tue schon was, aber „man fühlt sich dennoch alleingelassen“. Die Rücklagen seien beinahe aufgebraucht. Gott sei Dank sei man im Eigentum. „Das hilft schon, aber viele Kosten laufen weiter.“ Jetzt hofft das Paar auf Ende Januar.

„Ich kann nicht verstehen, dass der Lockdown in der Gastronomie verlängert worden ist, sagt Iannis Tzanas vom Restaurant Akropolis und Hotel Deutsches Haus in Wittlich. Als die Gaststätten noch offen hatten, hätten alle aufgepasst, desinfiziert, Abstände eingehalten und so weiter. Da die Gastronomie jetzt zu habe, sei mehr Betrieb in den Supermärkten. Dort die Corona-Regeln einzuhalten, sei deutlich schwieriger, ist er überzeugt. Das sei „unkorrekt“. Das Akropolis bietet Abholservice an. Der laufe am Wochenende gut, unter der Woche weniger.

Dennoch habe er sich entschieden, den Außer-Haus-Service beizuhalten, um seine Stammkunden zufriedenzustellen. Er habe beobachtet, dass immer dieselben Gäste kommen. Tzanas: „Sie machen das, weil sie helfen wollen.“ Finanziell sei das nicht einfach. Er habe noch keine November-Hilfen vom Staat bekommen, aber „Miete, Strom, Heizung, Telefon und Versicherungen laufen weiter“. Auch für sein Personal sei das schwierig. Von den vier Mitarbeitern könne er derzeit nur einen beschäftigen. Die anderen drei seien nach Griechenland zurückgegangen. Wie lange er noch durchhalte, könne er nicht sagen: „Ich habe die Nerven nicht mehr. Der Lockdown macht krank.“

„Am meisten fehlt mir der Kontakt zu meinen Gästen“, sagt Robby Mayer, der Betreiber von Mayers Speisezimmer und Robbys Pilsstube in Morbach, der seit 35 Jahren selbstständig ist. „Ich kenne jeden einzelnen Gast“, erklärt er weiter. Doch gerade der Kontakt zu seinen Kunden entfalle beim Außer-Haus-Service. Auch der komplette Catering-Bereich entfalle. „Keine Hochzeitsfeier, keine Geburtstagsfeier, nichts.“ Der Außer-Haus-Service werde im Übrigen sehr gut angenommen. „Dafür bin ich sehr dankbar.“ Was er in dieser Krise „an Unterstützung erlebe und erlebt habe ist unbeschreiblich“, betont er. Und: „Da ich mit dem Lieferservice ein für mich absolut neues Terrain betreten habe, wusste ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt und ob es angenommen wird. Die Resonanz war großartig, und ich erhielt viel Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge.“ Dafür sei er sehr dankbar. Einen Teil der staatlichen Hilfe für den November habe er bekommen. Auf den Rest warte er noch. „Ich habe vollstes Verständnis für die Kollegen, die dringend auf die staatlichen Hilfen warten.“

„Wir fühlen uns wie im Zwangsurlaub“, beschreibt Marlies Allmacher von der Stadt-Mühle in Traben-­Trarbach ihre Situation. „Wir dürfen nicht arbeiten. Uns ist die Grundlage unserer Existenz entzogen.“ Sie hatten fest damit gerechnet, am 11. Januar wieder öffnen zu dürfen. Doch dann kam die Verlängerung des Lockdowns. Aber es könne ja schließlich auch keiner wissen, wie sich die Situation entwickle. Die Schließung über längere Zeit hinweg ist für die Pächterin eine ganz neue Situation. Üblicherweise hätten sie 364 Tage im Jahr über offen. Das sei auch für die Kunden eine sichere Größe gewesen. Staatliche Hilfen für den zweiten Lockdaown hat sie nach eigenen Aussagen noch nicht bekommen. Aber sie geht davon aus, dass das Geld noch kommt.

Denn schließlich laufen die Kosten weiter. Die sechs Mitarbeiter befänden sich in Kurzarbeit. In der Stadt-Mühle habe man sich gegen einen Außer-Haus-Service entschlossen. „Bei unserem Angebot ist das schwierig.“

Die Attraktion in der Stadt-Mühle seien fangfrische Forellen, und diese lassen sich laut Allmacher nicht bevorraten.

„Da hat man erst ein paar Monate offen, und dann kommt so etwas“, sagt Heike Roussel, Mitbetreiberin des französichen Restaurants La Bonne Adresse in Bernkastel-Kues/Andel, das sie gemeinsam mit Mann und Sohn vor eineinhalb Jahren geöffnet hat. Mit „so etwas“ ist die Pandemie gemeint. Weil sie nicht erkennen könne, dass die Gastronomie die Corona-Pandemie befeuere, komme bei ihr „schon ein bisschen Wut auf“.

Das Restaurant, das zu einem Feriendomizil und Weingut gehört, wurde erst vor gut eineinhalb Jahren geöffnet. Der Start verlief gut, auch die Sommersaison 2020. Aus dieser Zeit habe es bereits Rücklagen gegeben, mit denen Umbauarbeiten finanziert werden sollten.

„Jetzt fließt das ganze Geld in Dinge, die wir nicht geplant hatten“, sagt Roussel weiter. Zu Beginn der ersten Welle vor einem Jahr war das Restaurant komplett zu, jetzt wird Abholservice angeboten – ursprünglich freitags bis dienstags. Inzwischen ist der Service eingeschränkt auf die Tage Freitag, Samstag, Sonntag. An den anderen Tagen habe sich das nicht gerechnet. Man müsse paratstehen und auch entsprechend einkaufen.

Da im „La Bonne Adresse“ komplett ohne Convenience-Artikel gearbeitet und alles selbstgemacht werde, sei das bei wenigen Bestellungen problematisch. Ohnehin mache man den Abholservice eher, um präsent zu sein, den Kunden etwas bieten zu können und nicht vergessen zu werden. Die November-Hilfe vom Staat haben die Roussels beantragt, die Anzahlung sei zügig gekommen, „danach nichts mehr“. Das Personal sei in Kurzarbeit. Das Finanzielle ist es nicht allein. „Die Situation ist schon sehr belastend.“