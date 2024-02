Reiche Dörfer, arme Stadt? Schere zwischen armen Orten und reichen Orten geht in der VG Wittlich-Land weit auseinander

Wie überall in der Welt ist der Reichtum auch zwischen den 45 Gemeinden in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ziemlich ungleich verteilt. Es gibt arme Dörfer, in denen die Gemeinderäte beispielsweise nicht wissen, wie die Sanierung des Gemeindehauses ohne weitere Kreditaufnahmen und Schulden finanziert werden soll. Daneben gibt es aber auch Kommunen, die man als Multimillionäre bezeichnen darf. Sie haben Steuereinnahmen, bei denen man sich fast fragen muss, warum die Straßenlaternen noch nicht vergoldet sind und der Ortsbürgermeister keinen Porsche als Dienstwagen fährt.