Luxusimmobilien : Rekordpreis: Hier sollen die teuersten Luxuswohnungen in Wittlich entstehen

Hier entstehen Luxuswohnungen. So soll das ehemalige „Ihr Platz“-Gebäude in der Wittlicher Innenstadt nach Sanierung und Ausbau aussehen. Foto: Marvin Jeske Immobilien

Wittlich Luxusimmobilien in Wittlich sind gefragt. Ein Projekt will jetzt in neue Preisdimensionen vorstoßen. Wo die neuen Wohnungen entstehen und was sie kosten sollen.