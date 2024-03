Medizin nahbar machen Im „Einsatz“ mit Doc Caro – so war Vorstellung ihres neuen Buchs in Sehlem

Es war ganz sicher keine alltägliche Talkrunde, die da am neuen Veranstaltungsort von „Kultur in der Wallfahrtskirche Klausen“ in der Pfarrkirche Sehlem vor rund 330 Besuchern zusammenkam. Die beliebte TV-Ärztin Doc Caro alias Dr. Carola Holzner stellte ihr neues Buch „Bleibt das Herz stehen, wenn man niest?“ vor und räumte auch gleich mit einem weit verbreiteten Mythos auf: Fördert Alkohol wirklich die Verdauung und vermindert ein Völlegefühl?