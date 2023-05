Motorisierte Wallfahrt 1800 Biker in Klausen: Ein Hupkonzert für Rom (Fotos)

An etlichen Stellen standen Gruppen von Bikern zusammen, die sich über Sicherheitsthemen, die einzelnen Motorräder, deren Zubehör und schöne Strecken austauschten. Einer von ihnen: „Vadder Tom“, wie er sich selbst nennt. Er ist aus Beckingen im Saarland und hat in Klausen Bekannte aus Trier-Ehrang, Rittersdorf und Speicher getroffen. Er ist, bis auf wenige Ausnahmen, jedes Jahr in Klausen gewesen und berichtet: „Die Gemeinschaft unter den Bikern, die man hier erlebt, die Gespräche, die man hier führt und die Freunde, die man trifft - das macht diese Wallfahrt aus.“