Entsorgung : So werden Weihnachtsbäume entsorgt

Bernkastel-Wittlich/Region Sowohl in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, dem Vulkaneifelkreis und in der Stadt Trier besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum an einer der zahlreichen Grüngutsammelstellen des ART kostenlos anzuliefern.

Infos zu den Standorten und Öffnungszeiten gibt es unter der Internet-Adresse www.art-trier.de oder unter Telefon 0651/9491414. Zusätzlich zu den Entsorgungsmöglichkeiten des ART sammeln Jugendgruppen oder Feuerwehren die Bäume ein.