Spende : 100 Flaschen Riesling fürs Cusanusstift

Bernkastel-Kues (red) Eine Spende von 100 Flaschen VDP-Gutsriesling überreichte Sofia Thanisch (links), Inhaberin des Bernkastel-Kueser Weinguts Wwe. Dr. Thanisch, Erben Thanisch, an die Leiterin des Alten- und Pflegeheims des Cusanus-Stifts.

Mit der Weinspende, die für die Bewohner des Altenheims sowie auch für das Pflegepersonal und die weiteren Mitarbeiter gedacht ist, soll deren Einsatz für die ihnen anvertrauten Menschen gewürdigt werden. Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie sei die Arbeit in der Altenpflege besonders herausfordernd. Da andererseits aufgrund der erheblichen Gefährdungslage durch Covid-19 das Hospital für Besucher gesperrt werden musste, kann durch den Wein der Alltag der Heimbewohner eine kleine Bereicherung erhalten. Zu der Spende sagt Sofia Thanisch, der altersgerechte Weingenuss könne das Wohlbefinden der Heimbewohner verbessern. Die Weingutsbesitzerin möchte sich mit der Spende auch dafür bedanken, dass ihre vor einigen Jahren verstorbene Mutter verschiedentlich zur Kurzzeitpflege in das Cusanus-Stift aufgenommen worden war und sich dort wohl gefühlt hatte. Foto: Weingut Thanisch