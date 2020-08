Bernkastel-Wittlich : Laptops für Thalfanger Schüler

Bernkastel-Wittlich Ergänzend zum Digitalpakt Schule stellt der Bund im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes den Ländern Mittel für digitale Endgeräte zur Verfügung. Auf Rheinland-Pfalz entfallen hierfür 24,1 Millionen Euro.

Das Antragsverfahren für die Anschaffung von Laptops und Tablets in Rheinland-Pfalz hat im Juli begonnen. Bereits Mitte August wurden von den Schulträgern knapp vier Millionen Euro abgerufen und damit über 11 000 mobile Endgeräte bewilligt. Die beiden Schulträger in der VG Thalfang, die Ortsgemeinde Malborn und die Verbandsgemeinde, erhalten 27 Geräte für rund 13 000 Euro zum Verleih an Schüler.