Energie : Solarenergie: Wichtige Informationen per Webinar

Bernkastel-Wittlich Die Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell betreiben seit zehn Jahren in Kooperation ein Solarkataster. Mit Hilfe des Solarkatasters können Privatleute und Unternehmen ihre Dachflächen auf das Solarpotential und Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage untersuchen und erhalten schnell einen Anhaltspunkt, ob sich eine solche auf dem Dach rechnet.

Der Verein „unser-klima-cochem-zell“ bietet nun in Kooperation mit der Verbraucherzentrale und dem Finanzamt Simmern-Zell zwei Webinare zum Thema „Solarstrom lohnt sich wieder“ an. Im ersten Webinar am Mittwoch, 1. Juli, um 18 Uhr geht es um die Frage Lohnt es sich, 2020 eine Photovoltaik-Anlage anzuschaffen? und eine Einführung in das aktualisierte Solardachkataster und dessen Nutzung sowie einen Vortrag der Verbraucherzentrale mit Tipps zur Umsetzung am Gebäude. Das zweite Webinar am Donnerstag, 2. Juli, um 18 Uhr behandelt dann in Ergänzung zum ersten Teil folgende Themen: Anlagenbetreiber machen sich im Vorfeld Gedanken darüber, dass sie mit der Installation einer PV-Anlage zum Gewerbetreibenden im steuerlichen Sinn werden und umsatzsteuerliche Pflichten zu beachten haben. Zwei Referenten des Finanzamtes Simmern-Zell geben Tipps, um Fehler zu vermeiden.