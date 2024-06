Warum nicht auch in Wittlich? Das sagen Wittlicher Winzer zur Idee eines Weinstandes in der Stadt

Sich nach dem Feierabend ein Glas Wein und Winzersekt am Weinstand unter freiem Himmel im Zentrum der Stadt schmecken lassen, das geht in Städten wie Trier schon seit Längerem. Sogar in der Bierstadt Bitburg ist das Modell vor Kurzem angekommen (wir berichteten). Doch in der Säubrennerstadt gibt es solch einen Stand noch nicht. Könnte die Idee bald auch in Wittlich Früchte tragen? Wir haben uns bei Winzern und der Stadtverwaltung umgehört.