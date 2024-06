Musik an der Klausener Wallfahrtskirche Open-Air-Konzert: Rockwood heizt bei kühlen Temperaturen in Klausen ein

Mitte Juni und Temperaturen um die 14 Grad. Am Open-Air-Wochenende in Klausen waren die Besucher trotzdem in Feierlaune. Gestartet waren am Freitagabend Eli & Friends – vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-EM, das ebenfalls auf der Festwiese übertragen wurde. Dazu kamen 120 Besucher.