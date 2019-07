Wittlich : Sommer, Sonne, Vitelliusbad

Wittlich Die extreme Hitze der letzten Wochen bescherte dem Wittlicher Freibad im Monat Juni hohe Besucherzahlen.

Seit mehr als 14 Tagen hat es in der Südeifel wie auch in Wittlich nicht mehr geregnet. Obwohl sich wahrscheinlich nicht nur die Landwirte sehnlichst Regen herbeiwünschen, kommen die Freibadfans bei diesem dauerhaft heißem und trockenen Wetter voll auf ihre Kosten. Das bekommt auch das Vitelliusbad in Wittlich zu spüren.

24 000 Besucher verzeichnet das städtische Freibad bereits für den Monat Juni. Insbesondere am Mittwoch, 26. Juni, als das Thermometer die 36-Grad-Marke knackte, klingelte im Freibad die Kasse: 2593 Badegäste tummelten sich auf der Wiese und kühlten sich im Freibad ab. Damit wurde der Besucherrekord vom 26. Juli 2018, als 2518 Badegäste ins Vitelliusbad kamen, übertroffen. Vergangenen Sonntag, am 30. Juni, kamen 2435 Badegäste. Aber auch an allen anderen Tagen Ende Juni konnte man sich im Vitelliusbad über einen durchschnittlich hohen Besucherandrang, der täglich zwischen 1200 und 1900 Badegästen lag, freuen. Sowohl das Freibad Manderscheid als auch das Wittlicher Freibad waren bereits 2018 deutlich stärker besucht als im Jahr 2017.

Denn 2018 besuchten rund 77 135 Menschen das Wittlicher Freibad. Dagegen kamen im Jahr 2017 in der gesamten Freibadsaison nur 54 974 Besucher.