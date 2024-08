Sommerferienaktion Mit viel Farbe gegen graue Tristesse: Wie Schüler aus Hermeskeil zu Graffiti-Künstlern wurden

Hermeskeil wird künftig etwas bunter. Wie? Das können erstmals die Fastnachtsfreunde beim Jubiläum des Karnevalsvereins Ruck-Zuck am ersten August-Wochenende erleben. Denn die an Legosteine erinnernden grauen Betonblöcke, die die Stadt einsetzt, um ihre Feste gegen Amokfahrer zu sichern, sind von Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren in der Hermeskeiler Ferienfreizeit mit Unterstützung der Trierer Graffiti-Künstler Julian Köster und Jonas Thrum mit viel Farbe aufgehübscht worden und werden dann erstmalig mit ihren bunten Dekoren eingesetzt. „Triste Steine werden bunt“, freut sich Dominic Krämer, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Die Aktion hat er gemeinsam mit Martin Strube, dem Leiter des Jugendzentrums der Stadt, initiiert.