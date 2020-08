Konzert : Die besten Songs von Supertramp

Century’s Crime Foto: TV/Century’s Crime

Bernkastel-Kues (red) Uner dem Motto „Sommer, Sonne, Sommerbühne!“ ist die Band Century’s Crime am Samstag, 22. August, ab 19 Uhr mit ihrer Supertramp-Tribute-Show in den Moselauen in Bernkastel-Kues zu Gast.

Die Musiker lassen die Zeit der Band Supertramp zwischen 1973 und 1984 wiederaufleben. Die 350 Tickets sind in vordefinierten Blocks eingeteilt. Karten ab 20 Euro siehe Info unten rechts. Weitere Informationen online unter www.

sommer-buehne.de