Veranstaltung : Wenig Budget, aber viel Herzblut

Bernkastel-Kues Die Sommerbühne Bernkastel-Kues geht in die achte Runde. Das ist den engagierten Machern zu verdanken, die von Firmen, Gastronomen und der Stadt unterstützt werden.

11. Juli, Bahnhof Kues: Uwe Heil and the acoustic salvation army; Keep Groovin´.

Sie entwickelte 2012 das Konzept und ist mit einem Team um Hoffmanns Bruder Uwe, dem Musik-Experten, „Macher“ der Reihe. Die Idee dafür brachte ein früherer Mitarbeiter aus Frankreich mit. In der Region gab es damals ähnliche Angebote nur in Prüm und Merzig. Das Ziel für Bernkastel-Kues war, „die Abendstunden zu beleben“ und das vor allem während der Woche. Für beide Hoffmanns stand zudem von Anfang an fest, dass sie mit Bühnen „wandern“ wollten. Zum einen, um Besuchern die Stadt zu zeigen, zum anderen, um weniger stark besuchte Plätze zu bespielen, ein Alleinstellungsmerkmal der Sommerbühne. Gleichzeitig nahmen sie damit Rücksicht auf Wochenendveranstaltungen in Nachbarorten, was Stadtbürgermeister Wolfgang Port wichtig war. Mit ihm hatten die Macher einen Unterstützer, der auch den Stadtrat für die Idee gewann. Was wegen der finanziellen Beteiligung der Stadt gar nicht so einfach gewesen sei, erinnert er sich.