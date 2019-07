Konzert : Zwei Bands rocken die Sommerbühne

Bernkastel-Kues/Daun (red) In der Musikreihe Bernkasteler Sommerbühne spielen am Donnerstag, 25. Juli, ab 18 Uhr die Bands Fretbuzz und Sperrzone auf dem Minigolfplatz in Bernkastel-Kues. Die Formation Fretbuzz bietet modernen Akustik-Pop auf zwei Gitarren und mit dem Gesang von Luisa Brösch.

