Konzert : Die Mandolinenklänge kommen über Kopfhörer

Hetzerath Ein Konzert der speziellen Art veranstaltete die Mandolinenvereinigung „Harmonie“ am Samstagabend zu ersten Mal am Hetzerather Weiher.

Ein Mandolinen-Kopfhörer-Konzert – worin liegt der Sinn, die Zuhörer bei einem Livekonzert mit Kopfhörern auszustatten? Es ist einfach wegen der Akustik eines Zupf­­orchesters, das draußen spielt. Diese Instrumente sind nicht so kräftig und Voluminös wie zum Beispiel eine mit Schlagzeug und Bass ausgestattete Rockband. Und beim Open-Air zwischen den Bäumen wäre es schwierig, den vollen Sound zu den Gästen zu transportieren.

So konnten die Besucher der Hetzerather Mandolinenvereinigung „Harmonie“ bei einer atemberaubenden Atmosphäre den vollen Musikgenuss unter den Bäumen am Weiher erleben. Als Solisten wirkten Johanna Frisch, Anne Welz, Thomas Esch und Heiko Wilhelmus mit. Für das passende Ambiente hat der Verein mit seinen Helfern schon lange vor Konzertbeginn gesorgt. Tischgruppen am Gewässerrand wurden mit weißen Hussen dekoriert.