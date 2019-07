Fest : Sommerfest im Wildfreigehege

Sommerfest im Wildfreigehege Wildenburg in Kempfeld. Foto: TV/Klaus Görg

Kempfeld (red) Das Sommerfest im Wildfreigehege Wildenburg in Kempfeld wird am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Neben verschiedenen Spielstationen für Kinder, zusätzlichen Führungen und Informationsständen ist in diesem Jahr der Soccer-Fun-Park der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erstmals mit dabei.

