Musik-Theater : Sommerheckmeck in der Synagoge

Szene aus „Zweieinander“, Foto: Staatstheater Mainz, Andreas Etter. Foto: Staatstheater Mainz, Andreas Etter/Andreas Etter

Wittlich (red) In der Reihe „Sommerheckmeck“ wird am Sonntag, 8. September, ab 16 Uhr das Musiktheater „Zweieinander“ in der Synagoge in Wittlich aufgeführt. Es gibt verschiedene Arten zusammen zu musizieren: nebeneinander, miteinander, zusammen und allein – zweieinander eben.

