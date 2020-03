Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit : Sommerrodelbahn am Erbeskopf nimmt den Betrieb wieder auf

Nach einer Pause im vergangenen Jahr geht die Sommerrodelbahn auf dem Erbeskopf wieder in Betrieb. Vor allem finden sich unter den Rodlern sehr viele Besucher aus den Niederlanden, wie hier Nicole Woltering mit Töchterchen Licie aus dem niederländischen Venlo. Foto: Klaus Kimmling

Hilscheid Ein Birkenfelder Unternehmen engagiert sich am Erbeskopf und ergänzt das Freizeitangebot am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz.



Die Sommerrodelbahn am Erbeskopf hat offensichtlich

einen neuen Betreiber. Es handelt sich dabei um die ENP (Erlebnis Nationalpark) GmbH aus Birkenfeld, eine Gesellschaft, die Wanderungen, Gruppentouren und Mountain-Bike-Touren rund um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und darüber hinaus anbietet. „In dieses Konzept passt die Sommerrodelbahn wunderbar als Erlebnisfaktor“, sagt Matthias König, einer von vier Gesellschaftern der ENP. Er hat bei der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“ in nichtöffentlicher Sitzung Details des Vertrages besprochen. Die Unterschrift scheint demnach nur noch Formsache zu sein. „Wir prüfen den Vertrag nochmal, dann wird unterschrieben“, sagt König am Tag nach der Verbandsversammlung.

Am 27. April 2020 soll die Sommerrodelbahn nach der Pause im Jahr 2019 erstmals wieder in Betrieb gehen, abgestimmt auf Ferientermine in den Niederlanden. Anschließend ist sie immer sonntags und an Brückentagen wie an Himmelfahrt und Fronleichnam geöffnet, dazu auch über die kompletten Sommerferien und Herbstferien, sagt König.

Extra Der neue Betreiber der Sommerrodelbahn Die ENP GmbH aus Birkenfeld bietet eine Reihe von unterschiedlichen Tourismusangeboten im Hunsrück an. Dazu gehören geführte Wandertouren durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Touren mit Alpakas und Einbindung von kulturellen Elementen. Außerdem können auch Gruppen ein individuelles Ausflugsprogramm erstellt bekommen. Das Kinderprogramm „Entdeckerkids“ bietet umweltpädagogische Aktivitäten mit fachlichen Betreuern vor Ort im Wald.

Die offizielle Einweihungsfeier ist für den 7. Juni geplant. „Am Nationalparktor Hunsrückhaus können wir mit der Sommerrodelbahn, dem Trailpark und dem Kletterpark viele Sachen zusammenbringen“, sagt er.

Die Rodelbahn aus dem Jahr 2005, die die ENP von dem vorherigen Betreiber, der Gräfendhroner Familie Züscher kauft, sei in gutem Zustand, genauso wie der Lift, mit dem die Rodel hochgezogen werden und der Pavillon, den die ENP für Getränke- und Ticketverkauf erhalten will.

Die Familie Züscher, die die Rodelbahn in der Vergangenheit mit „viel Herzblut“ betrieben habe, habe sich bereiterklärt, die neuen Besitzer zu Beginn zu unterstützen, sagt König. Den Pavillon wollen die Birkenfelder auch im Winter während der Skisaison betreiben. Lediglich die davor liegende Terrasse wollen König und seine Mitstreiter neu gestalten. Was die ENP in die Anlagen investiert, will König nicht sagen. Über Vertragsdetails sei Stillschweigen vereinbart worden, sagt er.

