Bildung : Sommerschule im Kreis Bernkastel-Wittlich wird beliebter

Bernkastel-Wittlich Die Sommerschule scheint immer beliebter zu werden: Hatten sich bis Dienstagmittag 122 Schüler aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich angemeldet (wir berichteten), waren es am Mittwochnachmittag bereits 167. Die Anmeldefrist für die Sommerschule endete im Kreis Bernkastel-Wittlich am Donnerstag, 23. Juli.

Bis zum Abend standen die aktuellen, endgültigen Teilnehmerzahlen noch nicht fest. Die Sommerschule findet in Wohnortnähe in weiterführenden Schulen in Bernkastel-Kues, Manderscheid, Morbach, Salmtal, Thalfang, Traben-Trarbach und Wittlich statt.