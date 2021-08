Brauchtum : Sonnenlay Marie I. repräsentiert den Mülheimer Wein

Von links: Sonnenlay Marie I. und Weinprinzessin Jana. Der Name der Weinkönigin ist mit der Weinlage Mülheimer Sonnenlay verknüpft. Foto: Ortsgemeinde Mülheim an der Mosel

Mülheim (red) Mülheim an der Mosel hat eine neue Weinkönigin. Auf Louisa I. folgt Marie I. (links). Sie wird von Prinzessin Jana unterstützt. Der Name der Weinkönigin ist mit der bekannten Lage Mülheimer Sonnenlay verknüpft.

In einer kleinen Zeremonie zur Online-Weinprobe am Mülheimer Markt gab Mosel-Weinprinzessin Julia Gries aus Kobern-Gondorf die Krone an Sonnenlay Marie I. weiter.