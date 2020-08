Musik : Orgelkonzerte in Himmerod

Großlittgen (red) In der Abteikirche Himmerod werden von Sonntag, 9. August, bis Sonntag, 30. August, jeweils ab 15 Uhr, Sonntags-Orgelkonzerte angeboten. Die Konzerte dauern etwa 45 Minuten und werden von Organisten aus der Region gespielt.

Den Auftakt am 9. August gestaltet Wolfgang Valerius mit dem Programm „Royal Pomp and Glory“. Es erklingen Werke britischer Komponisten. Anmeldung per E-Mail an abteiorgel@gmx.de oder unter Telefon 06575/951370 (freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr). Foto: Kloster Himmerod