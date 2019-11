Handel : Sonntagsbummel durch die Stadt

Verkaufsoffener Sonntag in Wittlich. Foto: TV/Frank Auffenberg

Wittlich/Bernkastel-Kues (red) Trotz nicht gerade einladendem Wetter haben sich am Sonntag zahlreiche Kunden auf den Weg gemacht, die Geschäft in Wittlich und Bernkastel-Kues zu besuchen. In Wittlich lockte neben dem Warenangebot in den geöffneten Geschäften die Biathlon-Deutschland-Tour auf dem Marktplatz Schaulustige an, während in Bernkastel-Kues bei einem italienischen Markt allerlei mediterrane Köstlichkeiten angeboten wurden.

