Weinlese : Wie der Phönix aus der Asche - Was die Steillage am Reiler Sorentberg besonders macht

Reil Jungwinzer haben einen längst vergessenen Weinberg bei Reil an der Mosel rekultiviert. Der Sorentberg ist eine der ersten „Seitenlagen“, die in den letzten Jahren neu erblüht sind. Warum dies ein Trend ist und was das mit dem Klimawandel zu tun hat.