Jetzt im Verkauf : Souvenirs für die Säubrennerkirmes

Wittlich () Ab sofort sind Strampler, Schürzen, Fußmatten und Tassen mit dem Säubrennermotiv sowie Auto-Aufkleber im Alten Rathaus am Markt in Wittlich erhältlich. Die Artikel werden in Zusammenarbeit mit der Firma „MPG – pimp deine eigene Säubrenner-Streetwear“ zum Verkauf angeboten.

Ein Teil des Erlöses geht an die Jugendfeuerwehr Wittlich. Neben dem Verkauf vor Ort werden diese und andere Produkte auch im Internet vertrieben (www.bit.ly/säubrenner oder unter https://www.facebook.com/wittlichshop).