Politik : Sozialdemokraten treffen sich

Burgen (red) Der Regionalverband Bernkastel-Wittlich der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz (SGK) trifft sich am Mittwoch, 12. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Lorenz in Burgen.



