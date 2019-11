Soziales : Sozialverband bietet Beratung an

Wittlich (red) Der Sozialverband VdK bietet am Donnerstag, 21. November, einen Tag der Kurzberatungen in der Beethovenstraße 1a in Wittlich an. Die Mitglieder des VdK können sich ohne Voranmeldung von 8 bis 14 Uhr beraten lassen.

