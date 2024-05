F-16-Jets Formationsflug über Spangdahlem: Warum es in der Eifel heute Mittag laut werden könnte

Um die Mittagszeit könnte es über der Eifel kurzfristig laut werden, wenn das 52. Fighter Wing der US Air Base Spangdahlem einen Überflug veranstaltet. Um 12 Uhr soll eine Staffel in einem speziellen Formationsflug über den Stützpunkt fliegen, um den Erstflug der F-16 Fighting Falcon zu feiern, der am 2. Februar 1974 erfolgte.