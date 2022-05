Kulinarik : Spargel, Spargel über alles

Piesport/Trier Die Saison hat begonnen. Drei Köche aus der Region erzählen, wie sie ihren Spargel am liebsten mögen.

Die Gäste von Thomas Schanz kommen nicht zu ihm, um Spargel zu essen. Sie kommen für die Menüs des Kochs, der sich in seinem Piesporter Restaurant im März seinen dritten Michelin-Stern erkocht hat. Im aktuellen Menü ist aber Spargel enthalten, insofern „kommen meine Gäste gerade um den Spargel nicht herum“, sagt Schanz. Aktuell bietet der 42-Jährige etwa eine bretonische Felsen-Rotbarbe mit weißem und grünem Spargel an. Darüber ist ein Tomatenkompott mit Zitronenschale angerichtet und mit ganz dünn aufgehobelten Spargel-Rauten verziert. Das Ganze ist mit einer Vinaigrette mariniert und kommt mit einem Anis-Sud.

Diesen September feiert Becker mit seinem Restaurant in Trier-Olewig 25-jähriges Bestehen. Am Pfingstmontag gibt es aber bereits das nächste Event – das erste seiner Art seit Pandemiebeginn: Beckers Küchenparty. Sechs Gast-Sterneköche, die zusammengerechnet zehn Michelin-Sterne auf die kulinarische Waage bringen, kochen an je einer Station, zu der die Gäste direkt gehen und auch mit den Köchen sprechen können. Dazu sind sieben Winzer mit Ständen vertreten.

Jörg Stoller von der Genussfabrik Trier bietet Spargel ebenfalls nur in der Saison an – hauptsächlich die Klassiker, etwa Spargel mit Sauce Hollandaise und Butterkartoffeln oder mit See-Saibling und einer Pesto-Hollandaise. Aber auch Rumpsteak und Schnitzel passen. „Spargel lässt sich grundsätzlich mit vielem gut kombinieren – gekocht wie gebraten“, sagt der 52-Jährige. 2015 begannen er und seine Frau mit einem Catering-Service. 2018 kam das Restaurant dazu.

„Zu Spargel passt viel, weil er keinen starken Eigengeschmack hat“, so Stoller. Man könne ihn als feines Gericht mit Erdbeeren anbieten, aber auch in Speck einwickeln und grillen. „Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, darunter Klassiker, aber kein Muss, wie man Spargel zubereitet.“ Es gebe drei typische Spargel-Arten, so Stoller: den sehr bekannten weißen Spargel, grünen Spargel und violetten Spargel. „Den violetten verwenden wir häufig. Der hat zwei Tage Sonne gesehen, daher die Farbe, und ist etwas herzhafter im Geschmack.“ Der weiße Spargel sei der Klassiker. Der grüne werde mehr im südeuropäischen Raum gegessen und bleibe kräftiger im Biss. „Der lässt sich super mit Pasta kombinieren“, so Stoller.