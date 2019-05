Wirtschaft : Sparkasse meldet gute Zahlen

Bernkastel-Kues In der Jahresbilanz 2018 haben sich die Einnahmen erhöht. Zudem wurden 1000 neue Girokonten eröffnet.

Mehr Online-Banking: Der Trend zum Online-Banking und zur Sparkassen-App setze sich fort. Zwei Drittel aller Kunden seien demnach online und nutzen damit auch das Internet-Angebot der Sparkasse. Nach mehreren Schließungen im Jahr 2016 ist die Sparkasse in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell an 26 Standorten präsent. Weitere Veränderungen nach dieser Neustrukturierung der Geschäftsstellen seien nicht geplant, wie die Sparkasse auf TV-Nachfrage mitteilt.

Geld für Träger und Projekte: An die Trägerlandkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell wurden ­1 050 000 Euro ausgeschüttet. In 2018 wurden zudem rund 800 Projekte mit 1 300 000 Euro unterstützt. So wurden beispielsweise 2018 beide Kreismusikschulen der Trägerlandkreise mit 129 500 Euro gefördert.

Keine Beteiligung an Swap-Krediten: Wie der TV am 26. März 2019 berichtete (“Kreis Trier-Saarburg kämpft um acht Millionen Euro“) gab es unlängst eine Kontroverse zwischen dem Kreis Trier-Saarburg und der Sparkasse Trier um Zinserhöhungen im Rahmen eines sogenannten Swap-Kredits, den der Kreis Trier-Saarburg mit der Landesbank Baden-Württemberg abgeschlossen hatte. Das ist ein Kredit, der niedrige Zinsen ermöglicht, aber mit Risiken behaftet ist. Der Kreistag Trier-Saarburg hatte die Sparkasse Trier aufgefordert, sich an einem Vergleich zu beteiligen, was diese ablehnte, da sie dafür nicht zuständig sei. Auch der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat solche Swap-Kredite aufgenommen. Allerdings kam es bislang zu keinerlei Streitigkeiten.