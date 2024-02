Autorenlesung in der Wallfahrtskirche mit Fernsehmoderatorin Neuer Blick aufs Leben: Bärbel Schäfer bringt Begeisterung für Schafe mit nach Klausen

Bärbel Schäfer hat ein Jahr lang jeden Samstag bei einem Schäfer mitgeholfen. Sie war beim Weidewechsel, bei der Schur, dem Heu machen und vielem mehr dabei. Darüber schrieb sie ein Buch, das sie in Klausen vorstellte. Schäfer las Passagen vor, in denen es darum ging, dass sie in ihrem Alltag den Kontakt zur Natur verloren hatte. Da waren kein Garten, Hochbeet oder Gummistiefel mehr, den Geruch von Wildblumen erkannte sie nicht mehr, und bei Regen suchte sie so schnell das Weite, wie „Prinz Harry nach seiner Hochzeit die Windsors verlassen hat“. Auch ihr erstes Treffen mit dem Schäfer, der vorher per Mail wissen wollte, ob sie tatsächlich „die“ Bärbel Schäfer sei, stellte sie bildhaft dar. „Ich war sehr nervös und sagte mir selbst, dass ich das gar nicht sein brauchte, schließlich habe ich nicht Harry Styles um ein Duett gebeten, sondern einen Schäfer gefragt, ob ich ihn bei seiner Arbeit begleiten und mithelfen dürfe.“ Beim ersten persönlichen Treffen auf der Weide habe sie geredet ohne Ende, aber sie sei mit dem Schäfer auf einen „End­gegner im Smalltalk“ getroffen.