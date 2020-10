Wirtscchaft : Spatenstich für die neue Zentrale

Wittlich Das Wittlicher Unternehmen Arend Prozessautomation und seine Tochterfirma Arendar IT-Security geben den offiziellen Startschuss für das gemeinsame Technologiezentrum.

(will) Für Axel Haas, Geschäftsführer des Wittlicher Unternehmens Arend Prozessautomation, ist jeder 13. ein Glückstag, wie er anlässlich des symbolischen Spatenstichs des neuen Technologiezentrums der Arend Prozessautomation und der Arendar-IT-Security in der Edisonstraße in Wittlich sagte. Der Grund: Am 13. Juli 1990 sei er im Mittelmeer mit einem Schiff gesunken und habe das Unglück überlegt, so Haas weiter.